Красноярск, 1 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум.



R-v-s.su Конференция РВС в Красноярске

29 октября 2016 года в Красноярске в зале заседаний ученого совета Сибирского Федерального Университета (СФУ) прошла вторая совместная конференция Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» и Красноярской епархии РПЦ по проблемам современной семейной политики, посвященная проблемам насилия в семьях: мифам и реальным вызовам, существующим в данной сфере, сообщает пресс-служба РВС.

В мероприятии приняли участие как родители, так и представители экспертного сообщества: психологи, криминалисты, эксперты в области права, социологии, а также аналитики и журналисты. Участники конференции представили свои доклады, посвященные анализу официальной государственной статистики, разбору мифов о «массовом» насилии в российских семьях и их происхождения. Участникам конференции был также доложен взгляд клинического психолога на последствия для психики ребенка его разлуки с родными.

Эксперты свели воедино и представили анализ понятий «насилие» и «принуждение», зафиксировав, что в обществе бытуют разные представления о границах применения этих терминов. Однозначного определения нет и в законодательстве, что влечет за собой проблему расширительного толкования данных терминов государственными службами, ведущего к необоснованному вмешательству в семью, в семейный воспитательный процесс.

Открывая конференцию, председатель Совета Красноярского отделения РВС А.А.Никитин отметил, что «в нашем обществе существует непонимание, а по сути раскол между людьми, придерживающимися традиционных взглядов, и принявшими настойчиво предлагаемые нам сегодня новейшие идеи, называемые «европейскими, западными». «Нам пора начать преодолевать этот раскол, учиться слышать друг друга вопреки укоренившимся шаблонам и стереотипам. Если этого не сделать, последствия могут быть очень не хорошими. Красноярский край, Красноярск подходит для начала этого разговора как никакой другой регион: у нас на всех уровнях в значительной степени ещё сохранилось уважительное отношение к отечественной традиции», — сказал председатель отделения РВС.

Руководитель РВС М.Р.Мамиконян пояснила, что наше общество сегодня в большинстве своем сохранило традиционный характер и сопротивляется навязываемым ему специфическим западным ценностям. В такой ситуации единственным способом «взлома» этой «традиционности» (который повсеместно и применяется) становится манипуляция общественным сознанием. В частности мы это видим на примере принятой в 2016 году «Стратегии Совета Европы по правам ребенка (2016−2021)», которую в России пытаются скопировать и внедрить под бурные разговоры о якобы «массовом» насилии над детьми в наших семьях. А потому, сказала Мария Рачиевна, сегодня мы намерены всерьез обсудить понятия «воспитания» и «насилия», дабы ограничить опасную путаницу, возникающую при оценке происходящего в реальности семейных отношений.

R-v-s.su Участница Конференции РВС в Красноярске

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон говорил не только о недопустимости насилия над детьми, но и о необходимости родительской строгости и требовательности для воспитания полноценной человеческой личности, способной сохранять жизнь. Истинным же насилием над ребенком он назвал попытки, реализуемые посредством современных западных рыночных подходов, превратить ребенка в некое подобие вещи, лишив его права на душу и родных ему людей. На борьбу именно против такого насилия над детьми благословил он граждан и общественников. Владыка сообщил, что, по его мнению, авангардом этой общественной борьбы сегодня является только РВС, и выразил надежду на то, что из искры относительно скромного мероприятия возгорится пламя всеобщей борьбы граждан за свои представления о семье и воспитании и, в конечном счете, — за своих детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае И.Ю.Мирошникова выразила благодарность РВС за серьезный и основательный подход к проблемам семьи и воспитания. Ирина Юльевна рассказала о том, что, по ее сведениям, насилие над детьми в нашем обществе не растет, однако оно безусловно существует и его уровень сохраняется. На основании опросов, проводимых аппаратом Уполномоченного, а также анализа обращений к Уполномоченному, она сделала вывод, что дети испытывают насилие в основном вне семьи, по вине чужих лиц: в детских садах, школах, спортивных секциях. Чаще дети страдают в ДТП, от пожаров и в других, не связанных с индивидуальным насилием, ситуациях.

Заведующий кафедрой общей и социальной педагогики Сибирского Федерального Университета А.К.Лукина представила на конференции опыт работы в Красноярске родительского клуба, в котором эксперты помогали родителям лучше понять психологию и потребности ребенка, его возрастные особенности. И в целом преодолеть последствия вступления в родительство поколения детей 90-х, ставших жертвами нравственного и экономического обрушения постсоветского общества, прерывания традиций поколений, в том числе и в семейном воспитании.

Собравшиеся обсудили и проблему международного права, которое, по идее, должно одинаково защищать права ребенка и семьи в разных странах, однако, на деле, являет нам пример двойных стандартов. И несмотря на то, что физические наказания в некоторых школах США и Великобритании до сих пор считаются законными, это не мешает данным странам требовать запрета на физические наказания в других государствах.

В завершении мероприятия Председатель палаты демографического развития Гражданской ассамблеи Красноярского края С.П.Иванов заявил, что, хотя он также наблюдает много ситуаций, когда страдают дети, он согласен с тем, что под одну гребенку грести нельзя. И что надо использовать опыт наших оппонентов, проводить семинары с органами власти, структурами, людьми, работающими с семьями. И чем больше мы будем проводить таких встреч, как наша, разъяснений, как надо действовать, тем будет лучше. Сергей Прокопьевич подчеркнул, что в крае необходима программа реальной помощи семье, иначе социальных перспектив у многих семей нет. И что всем нам очень важно в совместном диалоге стать соратниками, выйти из «защитных стоек» (как, например, утверждения органов власти, что «мы делаем свою работу и делаем её правильно»), сойти со своих «баррикад» и работать вместе.

В финале конференции участники обсуждения констатировали, что случаи насилия в отношении детей в нашем обществе, к огромному сожалению, сегодня имеют место и требуют внимания, но прежде всего — устранения причин их порождающих. Среди которых на первых местах находятся экономические трудности (а по сути нищета) огромного числа семей, падение уровня образования и культуры, агрессивная пропаганда насилия, жестокости и культа личного успеха через СМИ, в первую очередь телевидение.

Но главный вывод, который сделали участники конференции — распространенность насилия в российских семьях преувеличивается различными структурами и большинством СМИ многократно, иногда в тысячи раз. Это делается как путём манипуляций с цифрами, так и путём неоправданного расширения самого понятия насилия. Обществу агрессивно навязываются мифы о массовой порочности и ущербности российских семей с целью обоснования внедрения разрушающих общество и семью порядков.

Участники конференции выразили надежду, что разговор на эту крайне важную для общества тему будет продолжен и позволит находить действенные решения анализируемых проблем.