Джакарта, 1 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Власти Индонезии заявили, что удалось обнаружить обломки пропавшего транспортного самолета, пропавшего в горном районе провинции Папуа, и тела четырех погибших, сообщает 1 ноября Bangkok Post.

Unsplash Обломки самолета

Обломки транспортного самолета и тела четырех погибших были найдены в районе Джаявиджая на высоте 3 тыс. 660 метров, сообщил глава Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанг Сулистьо.

Напомним, поиски самолета DHC 4T Caribou PK-SWW начались в понедельник, 31 октября, после того, как самолет не достиг пункта своего назначения. Поиски были осложнены плохими погодными условиями. Самолет перевозил строительные материалы, на борту находилось четыре человека, включая двух пилотов.