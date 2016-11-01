Москва, 1 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Русская православная церковь продолжает вести диалог с католической церковью, но практически отказалась от переговоров с западными протестантскими церквями из-за их отказа от нравственных евангельских ценностей. Об этом сегодня, 1 ноября заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XX Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Patriarchia.ru Патриах Кирилл и папа Франциск

«Приостанавливается наш диалог. За исключением наших отношений с католической церковью, потому что она пока еще… несмотря на огромное давление со стороны внешнего мира, сохраняет верность евангельским христианским ценностями. Наши внешние межцерковные и межхристианские цели сегодня практически не включают в себя реального диалога с западным протестантизмом», — сказал патриарх.

По его словам, значительная часть протестантов отказывается от фундаментальных евангельских нравственных ориентиров «в угоду сильным мира сего».

Глава РПЦ констатировал, что между Россией и Западом появились новые разделительные линии не только на стыке отношений между конфессиями, но «носящие явно цивилизационный характер». В то же время дехристианизация Европы и Америки приводит к тотальному непониманию в отношениях с Россией.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, в храме Христа Спасителя в Москве открылся XX Всемирный русский народный собор. Открыл заседание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году Всемирный русский народный собор посвящен теме «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».

В работе Собора участвуют представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры.