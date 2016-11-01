Нью-Дели, 1 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В индийской столице Нью-Дели было зафиксировано рекордное загрязнение воздуха. Как сообщает Международное энергетическое агентство (МЭС), в воскресенье, 30 октября, показатели по выбросу вредных частиц в воздух превысили нормы Всемирной организации здравоохранения в 30 раз, что, в свою очередь, усугубляет серьезные респираторные проблемы населения. Эксперты МЭА отмечают, что это явление по-прежнему тесно связано с энергетическим сектором.

Pixabay.com Плохая экология

В последнем докладе агентства «Перспективы мировой энергетики 2016: энергетика и загрязнения воздуха» говорится о том, что большая часть вредных для организма человека веществ, а это, например, тверды частицы, оксиды серы, оксиды азота, происходят из-за неэффективного сжигания топлива. Загрязнение воздуха для Индии актуально не только сегодня, оно может и в будущем вызвать более серьезные проблемы для населения, отмечают эксперты МЭА.

Сегодня на Индию приходится около 6% мирового потребления энергии. Но и стремительный рост потребления энергии не за горами. В то же время существует реальная опасность того, что резкий экономический рост может еще больше ухудшить и без того низкое качество воздуха в стране. В докладе отмечается, что эта тема становится особо актуальна, учитывая, что зависимость Индии от угля составляет 44%, на биомассу — 24% и еще 23% от нефти.

Однако сегодня проблема загрязнений воздуха все больше волнует общественность, особенно среди растущего городского среднего класса Индии. Так, в последние десятилетия было реализовано несколько особо важных мер. Во-первых, за пределы города были перемещены такие отрасли промышленности, как производство цемента, удобрений, а также заводы по производству целлюлозы, резины и обработки деревьев. Во-вторых, общественный транспорт теперь работает не на дизельном топливе, а природном газе, также были ужесточены нормы выбросов. Еще одна мера заключается в том, что некоторые угольные электростанции тоже были переориентированы на газ, а открытое сжигание отходов производства было запрещено. Эксперты МЭА отмечают, что эти меры оказались эффективными по отношению к определенным источникам загрязнений, однако это быстро компенсируется ростом населения.

Учитывая плачевное состояние воздуха в Нью-Дели, правительство и энергетический сектор должны вместе принять решение и реализовать комплекс мер по повышению качества воздуха. Эти действия включаю в себя, например, установление долгосрочной цели по повышению качества воздуха, и необходимо, чтобы правительство и заинтересованные лица подписались под этим. Также необходимо разработать стратегию для энергетического сектора для уменьшения выбросов, повысить эффективность мониторинга за состоянием окружающей среды. Нью-Дели должен постепенно переходить на низкоуглеродные источники энергии, а главной мотивацией для этого служит сохранение здоровья граждан, подчеркивает МЭА

В целом экологическая проблема для Индии не является чем-то новым. Население на протяжении более чем десятилетия страдает от плохого качества воздуха. Концентрация твердых частиц в воздухе превышает международные нормы более чем в десять раз, что делает Нью-Дели городом с самым грязным воздухом в мире. Вообще из 20 самых загрязненных городов в мире 11 находятся в Индии. С 2015 года было зафиксировано около 590 тыс. случаев преждевременной смерти, связанных с атмосферными загрязнениями. В докладе Международного энергетического агентства отмечается, что средняя продолжительность жизни в Индии сегодня сократилась на 23 месяца из-за загрязнений воздуха.

В настоящее время индийские власти осознают, что развитие энергетического сектора является приоритетным. Однако и экологические проблемы не просто не могут быть проигнорированы, но и требуют особо пристального внимания. Одним из решений является развитие атомной отрасли страны. Так, в 2014 году Россия и Индия подписали соглашение о строительстве второй очереди АЭС, которая будет включать еще два блока мощностью 1000 МВт каждый. А 16 августа 2016 года сообщалось, что «Росатом» построит два блока АЭС «Куданкулам» стоимостью примерно шесть миллиардов долларов. Строительство начнется в 2017 году. АЭС «Куданкулам-3» и АЭС «Куданкулам-4» планируют запустить в 2022 и 2023 годах соответственно, писало ИА REGNUM.

И все же, несмотря на желание Индии развивать свою атомную отрасль, уголь и нефть продолжают занимать доминирующее положение в энергетике страны. По данным индийского ученого Баладаса Гхошала, с 2012 года по 2017 зависимость страны от импорта черного золота вырастет с 76% до 80%, угля — с 19,8% до 22,1%. В то же время в Нью-Дели планируют к 2020 году увеличить атомную генерацию на 14 600 МВт, чтобы к 2050 году доля мирного атома в общем энергобалансе страны составляла не менее 25%.