Салехард, 1 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На Ямале выявили 110 незаконных норковых шуб. Их нашли в одном из меховых магазинов Салехарда в ходе проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной таможни.

Barbaricoxaelectronics.tumblr.com Шубы

На шубы не оказалось необходимых документов. Кроме того, 134 изделия уже были реализованы.

Согласно ценникам, меха прибыли на Ямал из Китая и Греции. Однако на деле каких-либо документов и сведений, подтверждающих факт их таможенного декларирования и приобретения, у предпринимателя, реализующего дорогой меховой товар, не оказалось.

Таможенники заставили предпринимателя вывести из теневого оборота «контрабандные» шубы. Их рыночную стоимость определила экспертиза. Были получены контрольные идентификационные знаки, которые впоследствии в присутствии должностных лиц Ямало-Ненецкой таможни прикрепили к меховым изделиям. А в федеральный бюджет было перечислено таможенных платежей на сумму 1 млн 366 тыс. рублей.

Напомним, с августа в России введены дополнительные требования к реализации меховых изделий. Немаркированные меха Федеральная таможенная служба активно изымает в сезон по всей стране. В столице другого уральского региона — Екатеринбурге — таможенниками было изъято 200 немаркированных меховых изделий. Причем ответственные лица напоминают: за оборот немаркированных изделий из натурального меха предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Тем временем предприниматели недовольны самим процессом маркировки, или как его еще называют — чипированием. Многие российские торговцы меховыми изделиями просто не успевают маркировать шубы, ввезенные до 2016 года, сообщает «Бизнес FM». Госзнак перегружен заказами на изготовление контрольно-идентификационных знаков (КИЗ), которые задумывалис, как защита от контрафакта. Но получается, как всегда. Об этой проблеме заявили первыми новосибирские, пермские и екатеринбургские предприниматели, то есть тех территорий, где без шубы зиму не пережить.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в середине октября постановление о продлении срока маркировки остатков товаров до 5 декабря. Заказать марки на остатки товаров участники системы маркировки могут только до 7 ноября 2016 года (включительно), а до 5 декабря 2016 (включительно) промаркировать остатки товаров, имеющихся у них на дату вступления новых таможенных правил на 12 августа этого года, и внести сведения о них в информационную систему «Маркировка». С 6 декабря КИЗ, предназначенные для маркировки остатков, сведения о маркировке которых не представлены в информационную систему, считаются недействительными.