Ярославль, 1 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Ярославские судебные приставы закрыли здание торгового центра во Фрунзенском районе города. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области, строение не получило разрешения на ввод в эксплуатацию.

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Между тем, в помещениях торгового центра, расположенного на улице Лескова, уже работало несколько торговых точек. Исполняя решение суда, приставы опечатали двери во все магазины. В ведомстве подчеркнули, что здание центра откроется вновь только после получения необходимых документов на эксплуатацию.

Также в УФССП предупредили, что в ближайшее время в рамках аналогичных исполнительных производств в Ярославле будут закрыты еще несколько крупных торговых центров.