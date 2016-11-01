Нальчик, 1 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Долг Кабардино-Балкарии за газ превысил уже 9,5 млрд рублей. Самые злостные неплательщики — это обеспеченные граждане. Об этом заявил директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии Владимир Анастасов.

ru.torange.biz Долги за газ

В настоящее время установлено, что население оплачивает лишь 60% от всего объема потребленного газа. Чтобы заставить потребителей платить за услуги, газовики вынуждены усиливать претензионно-исковую работу. Все чаще прибегают они и к ограничению поставки газа должникам, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе компании.

В настоящее время из общей суммы долга более половины — это долги населения — около 4,85 млрд рублей. Еще 3,71 млрд рублей задолжали компании ТЭК. Почти миллиард рублей должны газовикам и другие промышленные компании.

Самыми дисциплинированными потребителями являются жители Майского района. Здесь уровень сбора от стоимости поставленного газа населению составил 93,2%, на втором месте Черекский район — 78,9%, на третьем Терский — 72,6%. Хуже всего платежная дисциплина в Урванском районе, где оплачено всего 32%, Лескенском — 32,9% и Баксанском — 33,6%.Что касается уровня оплаты газа, поставленного теплоснабжающим организациям, то он составил всего 32,3%.

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Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей

Ситуацию с задолженностями за поставленные энергоресурсы обсудили на совещании в правительстве республики. Как было сказано, несмотря на то, что с начала текущего года обеспечена 100%-ная оплата текущих платежей за газ организациями, которые финансируются из республиканского и местного бюджетов, в то же время, есть ряд предприятий, которые оплачивают потребленный газ не в полном объеме.

Среди таких были названы ОАО «Урваньтеплосервис», уровень текущих платежей которых составил 94,7%, МП «Майская ТУК» и ООО «Тепловик», погасившие немногим более 81% от всей суммы за полученный газ. Тем не менее, несмотря на непогашенные долги, в правительстве считают, что руководству предприятий «удалось оздоровить платежную дисциплину».

Напомним, весной 2016 года общая сумма задолженности Кабардино-Балкарии за энергоресурсы превышала 10 млрд рублей. В структуре долга 8,3 млрд рублей — значились долги за газ, 698,5 млн рублей — за электричество и 1,3 млрд рублей — за тепловую энергию.

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