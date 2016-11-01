Москва, 1 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Россия и страны Запада имеют параллельные, но самобытные, хотя и не изолированные, пути развития. Об этом сегодня, 1 ноября заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XX Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

По его словам, параллельное в данном случае «не означает изолированное, не означает взаимного исключения», но «настаивает на самобытности и на праве существования двух этих возможных путей развития».

«Нужно утверждать равное достоинство всех культур и цивилизаций, исключая всякие попытки диктата и одностороннего навязывания политических норм и культурных стандартов, стремиться к взаимопониманию и равноправному взаимообогащающему сотрудничеству», — заявил Патриарх.

Глава РПЦ уточнил, что сотрудничество и взаимодействие России и Запада должно осуществляться «не в ущерб своим интересам», но и «без проведения новых разделительных линий, без наклеивания ярлыков — «мир цивилизованный», «мир варварский», «ось добра» или «ось зла».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, в храме Христа Спасителя в Москве открылся XX Всемирный русский народный собор. Открыл заседание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году Всемирный русский народный собор посвящен теме «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».

В работе Собора участвуют представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры.