Ярославль, 1 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Возрождение льноводства в Гаврилов-Ямском районе должно стать одной из приоритетных задач развития агропромышленного комплекса Ярославской области. Такую задачу поставил врио губернатора Дмитирй Миронов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как подчеркнул Дмитирй Миронов, это направление «исторически являлось одним из ключевых в Гаврилов-Ямском районе и сегодня имеет хорошие перспективы».

Между тем, правительство региона уже сейчас ведет переговоры с инвесторами, готовыми работать в Гаврилов-Ямском районе. Правда, пока речь идет о строительстве молочно-товарного комплекса СХП «Вощажниково» и ферм, необходимых для загрузки производства. В настоящее время этот процесс стоит, а земли зарастают. Заместитель председателя правительства области Максим Авдеев проинформировал, что инвесторы готовы прийти на достройку объектов.

Оценивая перспективы привлечения инвестиций на региональные проекты, в руководстве области подчеркивают необходимость улучшения инвестиционного климата.

«Прошу детально рассмотреть вопросы индивидуальной работы с каждым инвестором, привлечения финансовых ресурсов, предоставления инвесторам мер господдержки. Необходимо стимулировать инвестиционную активность муниципальных образований, поступательно продвигать регион на территории России и за ее пределами. Наконец, логично разработать критерии оценки эффективности для органов государственной власти региона по инвестиционной деятельности», — отметил Дмитрий Миронов.