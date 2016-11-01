Самара, 1 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. По данным Минфина Самарской области, по состоянию на 1 октября 2016 года госдолг региона составляет 71 млрд 796,5 млн рублей, из них 16 млрд 586,9 млн — бюджетные кредиты, 19 млрд 729,6 млн — коммерческие кредиты, 35 млрд 480 млн — ценные бумаги, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Согласно информации областного министерства на 1 октября 2016 года: доходы бюджета составляют 170 млрд 933,2 млн рублей, они исполнены в размере 121 млрд 855,7 млн или на 71,3%; расходы составляют 185 млрд 29,1 млн рублей, они исполнены в размере 120 млрд 335 млн или на 65%; профицит — 1 млрд 520,7 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с учетом внесенных изменений в бюджет Самарской области на 2016 доходы по состоянию на август доходы составляли 140,334 млрд рублей, расходы — 150,560 млрд, дефицит — 10,225 млрд.

В конце 2015 года бюджет региона — 2016 был принят со следующими параметрами: доходы 118 млрд 117,2 млн рублей, расходы — 123 млрд 703,3 млн рублей, дефицит — 5 млрд 586,1 млн. 66,3% от общего объема расходов предусмотрено на финансирование отраслей соцсферы — здравоохранения, образования, социальной политики, физической культуры, спорта и культуры.

В апреле 2016 года госдолг Самарской области составлял 68,2 млрд рублей, в мае-июне — 65,2 млрд, в июле — 64,2 млрд. Такие данные приводит Минфин РФ.

В структуру госдолга объемом 64,204 млрд рублей входили областные госгарантии — 11, 418 млн, кредиты коммерческих банков и международных финансовых организаций — 19,729 млрд, ссуды и кредиты из федерального бюджета — 16, 583 млрд, ценные бумаги — 27,880 млрд.