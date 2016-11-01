Чжухай, Китай, 1 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, китайская компания Wuhan Rand Aviation Technology Service и российский холдинг «Вертолеты России» достигли договоренностей по поставкам гражданских вертолетов широкого назначения «Ансат». Согласно подписанному договору, российская сторона обязуется передать китайским партнерам 2 легких вертолета в медицинской модификации до конца 2018 г. Первые вертолеты будут доставлены в КНР уже в 2017 г.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет «Ансат»

Помимо медицинских «Ансатов» Wuhan Rand Aviation Technology Service приобрела средний транспортный вертолет Ка-32 и два транспортных Ми-171. Точная сумма сделки не раскрывается. По приблизительным подсчетам она составляет около $20 млн, пишет «Синьхуа».

Гражданский «Ансат» имеет просторную грузо-пассажирскую кабину, благодаря чему машина может быть переоборудована под различные варианты применения. Медицинская модификация «Ансата» имеет на своем борту медицинское оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи во время полета.

Максимальная скорость вертолета — 275 км/ч, дальность хода составляет 510 км. «Ансат» способен подниматься на высоту до 5700 м. Прямым аналогом российского вертолета является европейский Eurocopter EC 145.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 ноября начал свою работу крупнейший азиатский авиасалон Airshow China-2016. В этом году в мероприятии приняли участие более 700 предприятий, связанных с авиакосмической промышленностью и ВПК. Около 300 международных компаний подтвердили свое участие накануне.