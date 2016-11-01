Челябинск, 1 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Челябинская область усиливает интеграционные процессы со странами ЕАЭС и ШОС. На аппаратном совещании правительства Челябинской области рассмотрен вопрос о субсидировании региональных и международных авиаперевозок, передает корреспондент ИА REGNUM.

lars_greft Крыло самолета

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил экономическому блоку правительства проработать возможность господдержки авиарейсов в Уфу и Самару. Сделать это предполагается в рамках федеральной программы субсидирования региональных перевозок, половина средств на реализацию которой будет выделена из федерального бюджета. Условием для вхождения в программу станут договоренности между регионами о софинансировании оставшейся половины из региональных бюджетов.

Дубровский также проявил заинтересованность в открытии регулярного авиасообщения между Челябинском и Астаной, приурочив его к намечающимся в следующем году в обоих городах российско-казахстанским мероприятиям. Им было предложено распространить практику субсидирования на важные с точки зрения развития связей международные направления, в частности в страны ЕАЭС и ШОС.

Отметим, что в преддверии запланированного саммита ШОС и встречи БРИКС в 2020 году челябинский аэропорт «Баландино» будет реконструирован. Работы по реконструкции аэропорта ведет ООО «Новапорт». Согласно плану, озвученному на прошлой неделе гендиректором «Новапорта» Сергеем Рудаковым, реконструкция пройдет в три этапа.

В ходе первого этапа будут модернизированы магистральные и рулежные дорожки и проложена патрульная дорога вокруг аэропорта. Также будет построена современная система охраны периметра с видеонаблюдением. На втором этапе будет расширена зона стоянки воздушных судов. На реализацию первых двух этапов уйдет около 6 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Третий этап включает строительство нового аэровокзального комплекса и инфраструктуры аэропорта. Проектировочные работы по нему будут выполнены к марту 2017 года. Реализация третьего этапа будет осуществлена частным инвестором, а именно компанией «Новапорт».

Добавим, на сегодняшний день прямых авиарейсов в Астану из Челябинска не существует. Перелет в столицу Казахстана можно осуществить с пересадкой в терминалах Москвы или Новосибирска. Затраченное время на перемещение составит от 10 до 20 часов. Минимальная стоимость билета экономкласса укладывается в сумму около 16 тыс. рублей.

Таким же образом, через московские терминалы, совершаются перелеты в Уфу и Самару, при минимальной стоимости билета около 8 тыс. рублей.