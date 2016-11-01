Москва, 1 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Законопроект о внеуличном транспорте правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября. Инициатива призвана восполнить существующий пробел в правовом регулировании внеуличного транспорта, который возник при формировании российского законодательства в сфере городского пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта и иных сфер законодательства.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Монорельсовый транспорт

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует четкое законодательное определение понятий: «внеуличный транспорт», «метрополитен», «фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная)», «подвесная канатная дорога транспортная», «монорельсовый транспорт», несмотря на то, что термины употребляется в законодательных актах, отмечают авторы. Урегулированы лишь вопросы разграничения собственности на имущество внеуличного транспорта, порядка возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров причиненного при перевозках пассажиров внеуличным транспортом, а также отдельные вопросы, связанные с организацией деятельности данных видов транспорта.

Законопроектом регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие, с одной стороны, между пассажирами и метрополитеном, с другой стороны, между заказчиком и исполнителем транспортного обслуживания. Кроме того, устанавливается понятийный аппарат, основные цели и способы государственного регулирования метрополитена и других видов внеуличного транспорта.

Предусматривается разработка на федеральном уровне типовых правил технической эксплуатации для каждого вида внеуличного транспорта (за исключением транспортных подвесных канатных дорог и транспортных фуникулёров) и типовых правил пользования каждым видом внеуличного транспорта.

Также предусмотрена разработка субъектами РФ правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии с типовыми правилами с учетом региональных особенностей внеуличного транспорта.