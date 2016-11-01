Москва, 1 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Если не действовать в борьбе с терроризмом в Сирии сообща, то перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«Для того чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колёса партнёрам. Ведь боевики пользуются этим в своих интересах», — заявил министр.

«В результате перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается на неопределённое время», — пояснил Шойгу.