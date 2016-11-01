Красногорск, 1 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Энергосистема и коммунальное хозяйство Московской области полностью готовы к пиковым зимним нагрузкам. Предприятия ТЭК и ЖКХ региона получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Леонид Соломаткин. Зима. Метель. 1876

1 ноября основные энергетические, теплоснабжающие и теплосетевые компании получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. На уровне области и в муниципалитетах региона уже созданы специальные штабы, координирующие прохождение осенне-зимнего периода.

По словам Пестова, область готова к прохождению пиковых температурных нагрузок этой зимой.

«Практически все предприятия ТЭК и ЖКХ Подмосковья успешно выполнили требования постановления о подготовке к ОЗП и своевременно получили паспорта готовности. В целом можно с уверенностью констатировать, что энергосистема и коммунальное хозяйство Московской области полностью готовы к пиковым зимним нагрузкам. Это доказал и смотр аварийно-ремонтных подразделений ЖКХ, который состоялся 28 октября», — пояснил Пестов.

Напомним, помимо предприятий ЖКХ к зиме готовятся и коммунальщики. Расчищать улицы и дороги области от снега зимой 2016 года будут около 12 тысяч работников сферы ЖКХ и более двух тысяч единиц спецтехники. При ухудшении погодных условиях количество ресурсов может быть увеличено.