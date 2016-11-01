Бийск, Алтайский край, 1 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. С 1 ноября в Бийске введен запрет на использование ГАЗелей в качестве общественного транспорта. По словам специалистов отдела транспорта и связи городской администрации, это обусловлено плохим техническим состоянием автомобилей. По данным программы «Вести-Алтай», реформу на рынке пассажирских перевозок в наукограде начали осуществлять в сентябре. Тогда с главных городских маршрутов №23 и №25 убрали, так называемые, «жёлтые ГАЗели», поскольку срок эксплуатации большинства из них составлял около 10 лет.

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На смену старой технике пришли более 50-ти современных и вместительных микроавтобусов марок Next, Peugeot и Mercedes-Benz. «В таких маршрутках можно стоять, а рассчитаны они на 18−20 мест», — отмечают «Вести».

Впрочем, не все бийчане рады такому нововведению. Новых микроавтобусов пока недостаточно, и пассажиры ГАЗелей вынуждены были пересесть на ПАЗы. В результате автобусы в час пик едут переполненными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года второй по величине город Алтайского края повысил цену на проезд в общественном транспорте и перешел на электронные билеты. Этот процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

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История закончилась тем, что с несогласными расторгли договоры и ужесточили правила перевозки.