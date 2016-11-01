Москва, 1 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Полиция задержала водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения в центре Москвы. Им оказался Абдувахоб Маджидов — молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen во время скандально известных гонок с полицией в мае этого года, передает 1 ноября Рен ТВ.

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Как уточнили в ГУ МВД России по Москве, автомобиль «Опель», за рулем которого находился юноша, был остановлен 31 октября на Новом Арбате. Иномарка двигалась по разделительной полосе, при этом водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, водительское удостоверение, находившееся у задержанного, принадлежит другому человеку. Других документов, удостоверяющих личность, молодой человек при себе не имел. Известно, что 14 июля его лишили прав на 4 месяца. Нарушителя доставили в отделение полиции.