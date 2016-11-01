Москва, 1 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Руководители фракций Госдумы получат приоритетное право выступать по вопросам, обсуждаемым в нижней палате парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, соответствующие поправки в регламент Госдума в ближайшие дни.

Duma.gov.ru Глава фракции на трибуне

«Крайне важно, чтобы руководители фракций имели приоритетное право высказывать позицию фракции на заседании Госдумы. Такие изменения в регламент будет рассмотрен Думой в ближайшие дни», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все эти изменения связаны с повышением качества принимаемых законов, нам важно, чтобы представители различных фракций могли высказывать свою точку зрения независимо от того, сколько депутатов во фракции, какую точку зрения они высказывают и поддерживают, — это все сказывается на качестве принимаемых законов», — подчеркнул он.