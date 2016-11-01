Саратов, 1 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2016 года в Саратовском регионе не зафиксированы нарушения по соблюдению минимального ассортимента лекарственных препаратов в аптеках и аптечных пунктах. Оптовые и розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, установлены в пределах нормы. Такую информацию распространила пресс-служба губернатора, сообщает ИА REGNUM.

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В настоящее время на территории области в розничном сегменте действует свыше 1000 аптечных организаций, 97% из них — частные.

Согласно информации областного Минздрава, на 1 октября 2016 года около 26 тысяч жителей региона получают льготные лекарственные препараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации саратовского облправительства на 11 октября 2016 года, регион получит 33,5 млн рублей из федерального бюджета на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ.

Всего на эти цели субъектам РФ выделено 3,8 млрд рублей. Финансирование касается жителей, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг, а также на компенсацию расходов, связанных с изменением валютного курса, при приобретении импортных препаратов.