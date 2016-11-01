Москва, 1 ноября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В начале 2017 года цены на автомобили в РФ могут резко вырасти, пишет «Коммерсантъ».

Pixabay.com Подорожание автомобилей

Скачок цен объясняется двумя причинами:

— во-первых, дилеры считают, что из-за слабого рубля рост цен не отыграл падение нацвалюты за последние два года;

— во-вторых, цены вырастут в связи с затратами на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.

Так, стоимость затрат на ЭРА-ГЛОНАСС может различаться даже в рамках одного бренда. Один из собеседников газеты привел сумму от 6 млн рублей на модель, но не смог оценить, насколько вырастет конечная цена автомобиля.

Также источники издания подчеркивают, что потребителям не стоит ждать скидок в конце года, т.к. автопроизводители и без того находятся «в минусе».

По данным газеты, с начала 2016 г. новые машины на рынке РФ в среднем подорожали на 7%. Более всего увеличилась стоимость моделей Mazda (10%), Skoda (10%), Toyota (11%), Ford (9%).

При этом спрос на новые легковые машины в РФ падает четвертый год подряд. Усугубила ситуацию девальвация нацвалюты в конце 2014 г. и начале 2015 г. На этом фоне автопроизводители вынуждены повышать цены, сокращать представленный в РФ модельный ряд и корректировать производственные планы.