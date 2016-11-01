Москва, 1 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Госдума скорректировала план международных мероприятий, в приоритете — прием иностранных делегаций и поездки в страны СНГ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил по итогам Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«План был скорректирован», — сообщил Володин. Приоритет сделан на целевые поездки. «Там, где ставятся определенные задачи, которые парламентская делегация должна решать, просто поездки дабы посмотреть другие страны и просто пообщаться отклонялись. По этой причине, как мне говорят старожилы, план получился не такой большой», — отметил депутат.

Кроме того приоритет был отдан приемам делегаций зарубежных парламентариев. «И, конечно, большой достаточно блок поездок — в страны нам близкие, в страны СНГ, здесь также был одним из приоритетов», — рассказал спикер Госдумы.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») сообщила о пожеланиях «председателей парламентов ряда стран в ноябре-декабре познакомиться с новой Думой, познакомиться с председателем».