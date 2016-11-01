Нью-Дели, 1 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Власти Индии и Пакистана сообщили, что при обстреле приграничного района в спорном регионе Кашмир пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщает 1 ноября Reuters.

U.S. Army Индийские солдаты

Официальные представители Пакистана заявили, что при обстреле в Нейкял погибли четыре человека, пятеро получили ранения. Власти Индии сообщили о гибели девочки, еще три человека получили ранения при обстреле в районе города Рам Гарх, расположенного в штате Джамму и Кашмир.

Напомним, власти Индии и Пакистана обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного в 2003 году.

Менее недели назад власти Индии обвинили сотрудника посольства Пакистана в шпионаже. Власти Пакистана в свою очередь объявили индийского дипломата Сурджит Сингха персоной нон-грата. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Пакистан источником террористической угрозы.