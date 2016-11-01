На Алтае шестилетний мальчик спас тонущего в горной реке малыша
Горно-Алтайск, 1 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай шестилетнего жителя села Кара-Кудюр наградят за спасение едва не утонувшего в бурной горной реке трехлетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай, свой героический поступок Арутай совершил 17 апреля текущего года.
После полудня несколько ребятишек играли на льду на реке, взрослых рядом не было. В том месте сливаются две реки: Башкаус и Кара-Кудюр. Башкаус — это горная, стремительная река, лед на ней к тому времени уже вскрылся. В месте слияния рек образовались проталины, которые припорошило снегом. Маленький трехлетний Ренат наступил на подтаявший лед и провалился, его тут же понесло к Башкаусу. На ребенке была курточка, которая надулась, как поплавок, и сработала как спасательный жилет, удерживая малыша на плаву.
В это время неподалеку проходили два брата — шестилетний Арутай и восьмилетний Эзлик. Мальчики увидели, что ребенок провалился под лед и его несет течением в Башкаус. Не раздумывая ни секунды, Арутай бросился на помощь. Приблизившись к Ренату, он успел схватить его за ногу и стал вытягивать на лед. Эзлик в это время побежал звать на помощь бабушку.
Больших усилий Арутаю стоило вытащить малыша из ледяной воды. Подоспевшая бабушка взяла ребенка на руки и побежала с ним к ближайшему дому. Там с него сняли мокрую одежду, укутали в теплое одеяло, согрели и отнесли домой.
Два маленьких героя, сами еще дети, рискуя своей жизнью, не спасовали перед опасностью и спасли жизнь ребенка, который погиб бы без их помощи, отмечают профессиональные спасатели.