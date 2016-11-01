Горно-Алтайск, 1 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай шестилетнего жителя села Кара-Кудюр наградят за спасение едва не утонувшего в бурной горной реке трехлетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай, свой героический поступок Арутай совершил 17 апреля текущего года.

PatricioHurtado Горная река

После полудня несколько ребятишек играли на льду на реке, взрослых рядом не было. В том месте сливаются две реки: Башкаус и Кара-Кудюр. Башкаус — это горная, стремительная река, лед на ней к тому времени уже вскрылся. В месте слияния рек образовались проталины, которые припорошило снегом. Маленький трехлетний Ренат наступил на подтаявший лед и провалился, его тут же понесло к Башкаусу. На ребенке была курточка, которая надулась, как поплавок, и сработала как спасательный жилет, удерживая малыша на плаву.

В это время неподалеку проходили два брата — шестилетний Арутай и восьмилетний Эзлик. Мальчики увидели, что ребенок провалился под лед и его несет течением в Башкаус. Не раздумывая ни секунды, Арутай бросился на помощь. Приблизившись к Ренату, он успел схватить его за ногу и стал вытягивать на лед. Эзлик в это время побежал звать на помощь бабушку.

Больших усилий Арутаю стоило вытащить малыша из ледяной воды. Подоспевшая бабушка взяла ребенка на руки и побежала с ним к ближайшему дому. Там с него сняли мокрую одежду, укутали в теплое одеяло, согрели и отнесли домой.

Два маленьких героя, сами еще дети, рискуя своей жизнью, не спасовали перед опасностью и спасли жизнь ребенка, который погиб бы без их помощи, отмечают профессиональные спасатели.