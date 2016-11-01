Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Развивать не только экономические, но и гуманитарные связи с КНР рекомендовал сахалинцам сенатор Дмитрий Мезенцев. Представитель Сахалинской области в Совете Федерации встретился с активом регионального отделения «Единой России» во время рабочего визита на острова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Заморская торговля». Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

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В ходе встречи сенатор отметил активную работу региональных властей в сфере выстраивания отношений с крупнейшим соседом по АТР:

«Сахалинская область сегодня активно выстраивает отношения с рядом провинций Китайской Народной Республики. Хорошую перспективу имеют такие направления, как туризм, бальнеология, переработка энергоносителей, рыбы и морепродуктов, создание производств в лесной отрасли, сельском хозяйстве и ряде других. Общество российско-китайской дружбы поддерживает стремление губернатора Сахалинской области развивать многогранные отношения с Китаем на межрегиональном уровне. В формат такого сотрудничества следует включить и гуманитарные контакты с участием общественных объединений, учреждений образования. Они являются прочным фундаментом для связей в экономике», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

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Впрочем, сахалинцы и сами, без напоминания из Совфеда, развивают гуманитарные связи с Поднебесной уже не первый год, и делают это вполне успешно. На островах с 2011 года работает региональная организация «Сахалин — Китайская Народная Республика». Идея ее создания впервые была озвучена на конференции в Сахалинском государственном университете. Присутствовавшие на конференции представители ведущих научных институтов двух государств — директор Института Дальнего Востока РАН, академик Михаил Титоренко, директор Института России, стран Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук КНР У Эньюань — горячо поддержали идею.

У организации одна цель: способствовать развитию добрососедских отношений, так называемой народной дипломатии, неотъемлемой частью которой стало налаживание научных, деловых и культурных связей.

На встрече с сенатором Дмитрием Мезенцевым руководитель организации Борис Мисиков подчеркнул, что в кризисные времена именно гуманитарные связи — научные, студенческие, преподавательские — играют роль катализатора в развитии международных отношений.

Благодаря деятельности организации на Сахалине прошли несколько совместных, российско-китайских научных конференций, существуют договорные отношения между российскими и китайскими университетами, предусматривающие возможность обмена опытом. В главном вузе области — СахГУ — уже несколько лет преподают китайский язык.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей в Пекине ярмарке китайских инвестиций COIFair-2016 было принято решение о создании на Дальнем Востоке Центра поддержки китайского бизнеса в ДФО. Идею озвучил министр по развитию ДФО Александр Галушка и горячо поддержали представители как российской, так и китайской сторон. В ходе работы ярмарки между Сахалинской областью и китайскими провинциями Ляонин и Хэйлунцзян были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Дмитрий Мезенцев до недавнего времени являлся генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а несколько месяцев назад был избран председателем Общества российско-китайской дружбы. На сегодняшний день в РФ действует 19 региональных отделений этой организации, в ближайшем времени еще одно, двадцатое по счету, может быть создано и на Сахалине. В сентябре 2015 года губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подписал указ о назначении экс-губернатора Иркутской области, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Дмитрия Мезенцева представителем региона в Совете Федерации РФ.