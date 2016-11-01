Лондон, 1 ноября, 2016, 11:36 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

Глава службы контрразведки Великобритании Эндрю Паркер, впервые давший интервью СМИ, поставил 1 ноября Россию в один ряд с террористами, сообщает The Guardian.

Затрагивая тему террористической угрозы, стоящей перед островным государством, Паркер отметил, что помимо исламского и североирландского терроризма стране угрожают также иностранные державы.

Наибольшую озабоченность вызывает Россия, которая, по мнению главы британской контрразведки, действует по всей Европе и Великобритании, используя военные средства, пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки для достижения своих внешнеполитических целей.

«Работа MI5 состоит в том, чтобы помешать этому», — отметил он.

Издание напоминает своим читателем, что служба MI5 была создана перед Первой мировой войной, когда основными целями её сотрудников были подозреваемые в работе на немецкие ВМС агенты. Тогда внимание спецслужб привлекали немцы, жившие в Соединенном Королевстве. Издание также подчеркивает, что их коллеги по журналистскому цеху из The Daily Mail серьезно отнеслись к угрозе, призывая своих читателей отказываться от обслуживания официантом, если он родом из Германии.