Чита, 1 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Бывшего первого секретаря горкома КПРФ, депутата городской думы Екатерину Щербакову повторно уволили с партийной должности. На этот раз коммунисты исправили ошибку, допущенную при первом увольнении, которая привела к тому, что суд восстановил Щербакову в должности.

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«Суд отменил решение об увольнении Екатерины Щербаковой с должности первого секретаря горкома КПРФ потому, что мы применили неправильную норму Трудового кодекса, — рассказал агентству «Забмедиа» лидер коммунистов Забайкальского края Юрий Гайдук. — Мы ее исправили. Потому что, согласно нашему уставу, человек, исключенный из партии, не может быть членом партийного выборного органа и уже никак не может руководить в нем».

При этом партийный функционер выразил уверенность, что «ситуация будет развиваться и партия опять получит судебные иски», — пишет «Чита.ру».

Екатерина Щербакова была уволена с поста руководителя городского комитета КПРФ в июле после заявления о желании баллотироваться в Госдуму по Даурскому одномандатному округу, при этом кандидатом от партии по данному округу был Гайдук. Она оспорила это решение, Ингодинский районный суд восстановил ее в должности.