Лондон, 1 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Использование школьниками современных электронных устройств зачастую приводит к нарушению режима сна, что в дальнейшем отражается на их здоровье. К такому выводу пришли британские специалисты, наблюдавшие за детьми и подростками в возрасте от 7 до 17 лет, передает телеканал «360».

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Ученые изучили данные различных проектов по наблюдению за здоровьем учащихся школ, всего они проанализировали информацию о 125 тыс. школьников. Выяснилось, что дети, проводящие время за планшетами и смартфонами, спят значительно меньше и хуже других сверстников, а днем пребывают в вялом состоянии.

Психологи призвали педагогов и врачей обратить внимание на эту проблему. Родителям школьников специалисты посоветовали сократить время, которое дети проводят с гаджетами.