Екатеринбург, 1 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. На получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей могут рассчитывать граждане России, получающие страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец сегодня, 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Право на выплату пяти тысяч рублей имеют пенсионеры, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению», — сказала Голодец.

Таким образом, Голодец ответила на вопрос о возможности получения единовременной выплаты военными пенсионерами. При этом вице-премьер подчеркнула, что размер средней пенсии у военных пенсионеров составляет 22 751 рубль.

Напомним, закон о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей предполагает, что деньги граждане получат в январе будущего года. Под эту категорию подпадают постоянно проживающие в России люди, которые, по состоянию на 31 декабря 2016 года, получают пенсии из Пенсионного фонда России. Средства выделяются из федерального бюджета.