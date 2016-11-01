Краснодар, 1 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае отмечено снижение цен на вторичное жильё. Так, стоимость одного квадратного метра общей площади квартир в III квартале текущего года по сравнению с апрелем-июнем составила 99,9%. По данным Краснодарстата, снизились цены на квартиры среднего качества (типовые) на 0,8%, улучшенного качества — на 0,2%, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Steven Pavlov Строительство дома

А вот на квартиры низкого качества и элитные на вторичном рынке цены, напротив, поднялись — на 1,5% и 0,2% соответственно.

Первичный рынок жилья за три месяца поднялся в цене на 0,6%. Стоимость новых квартир улучшенного качества повысилась на 1,8%, при этом снизилась стоимость квартир среднего качества (типовых) на 1,6%, элитных — на 1,1%.

В третьем квартале строительство одного квадратного места в многоэтажных жилых домах обходилось застройщикам в 35 580 рублей, что на 4,6% меньше чем, за аналогичный период 2015 года — 37 264 рубля.

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Рост цен на первичное жильё на Кубани составил до 6,6%

Добавим, что по данным портала недвижимости «Винсент», по состоянию на 31 октября, средняя цена за квадратный метр квартиры на вторичном рынке в Краснодаре составляет 51 041 рубль, что ниже на 0,03% чем неделей ранее. Дешевле всего обойдет квадратный метр в четырехкомнатной квартире — 49,7 тыс. рублей, а дороже всего — 52,5 тыс рублей — в трехкомнатной квартире. Средняя цена за квадратный метр однокомнатной квартиры составила 50 487 рублей, двухкомнатной к — 51 265 рублей.

В январе-сентябре текущего года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» всеми хозяйствующими субъектами Краснодарского края сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,3% и составил 143,3 млрд рублей. Из общего объема работ крупными и средними организациями выполнено работ на 78,7млрд рублей, что составляет 89,3% к объему января-сентября 2015 года. Больше всего строили в Темрюкском районе (31,1% от общего объема работ), Краснодаре (28,1%), Новороссийске (10,6%) и Сочи (5,6%).

Всего за девять месяцев в Краснодарском крае было построено 46,4 тыс. квартир общей площадью 3314,9 тыс. кв. метров, что составило 94,3% от аналогичного показателя января-сентября 2015 года. Доля индивидуального жилищного строительства составила 39,9% против 43,1% за соответствующий период прошлого года. Всего индивидуальными застройщиками построено 10,8 тыс. квартир (домов) общей площадью 1322,8 тыс. кв. метров. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.