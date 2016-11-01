Вашингтон, 1 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Госдепартамент США приостановил продажу 26 тыс. штурмовых винтовок национальной полиции Филиппин после того, как старший сенатор-демократ комитета по иностранным делам США Бен Кардин заявил, что выступит против этой сделки, сообщает 1 ноября Reuters.

Pixabay.com Дядя Сэм против

Представители Кардина завили, что сенатор обеспокоен тем, что данное оружие может быть использовано для нарушения прав человека на Филиппинах.

Напомним, Родриго Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Ключевым моментом в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров без суда и следствия, а также их клиентов. Более 2 тыс. 300 человек были убиты в ходе полицейских операций по борьбе с наркоторговлей.