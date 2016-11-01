Москва, 1 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Спустя непродолжительное время Россия вновь возвращается к «бумажной» и реальной инфляции. Первая встречается в сводках Росстата и официальных комментариях, вторая сопровождает повседневную жизнь россиян. Как отмечается в исследовании Центробанка с опорой на опрос «ИнФОМ», россияне продолжают считать, что цены на товары и услуги растут значительно быстрее, чем это отражается в государственных расчетах. Согласно результатам этого опроса, индекс потребительских цен на текущий момент составляет не менее 15% при «бумажной» инфляции в 4,6% с начала года. Подавляющее большинство опрошенных ожидает продолжения роста цен и далее, причем темпами, превышающими доходы. У 38% россиян финансовое положение за год ухудшилось, у 52% — никак не изменилось.

Pixabay.com Инфляция

Август и сентябрь в России впервые за долгое время оказались периодом почти незаметной инфляции за счет резкого расширения предложения сезонной плодоовощной продукции на прилавках, что сгладило эффект от роста цен на товары непродовольственной группы. Но уже в октябре недельная инфляция вернулась к приросту в 0,2%, что является привычным темпом для российских реалий.

По всей вероятности, рост цен, действительно, присутствует, но по каким-то причинам он не отмечается Росстатом. Так, российские граждане отмечают увеличение отпускной цены на лекарства, что является закономерной реакцией продавца на повышенный осенью спрос, поэтому спорить с этим сложно. Отмечается, что дорожает мясо: дешевого сезонного корма больше нет, и стоимость продукта тоже увеличивается за счет расширения издержек. Похожая ситуация с молочной продукцией. Овощи вдвое дороже, чем это было в сентябре, и это также сегодняшняя реальность, потому что сезонное предложение исчерпано, и рынок возвращается к обычной жизни.

Инфляция за октябрь составит, вероятно, около 6,5−6,6% г/г за счет усиления ценового давления против 6,4% за сентябрь. Показатель, как бы то ни было, стоит вблизи двухлетних минимумов, и именно его учитывает ЦБ в своих расчетах.