Самара, 1 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Самарская область стала первым субъектом в РФ, где выпущены облигации Народного займа. На сегодняшний день в эмиссии находится 2860 облигаций облигационного народного займа, на 5000 облигаций получены заявки и оформлены договоры с юридическим лицом (АО «Тольяттихимбанк»), 640 — физические лица, такие данные опубликовало правительство Самарской области, сообщает ИА REGNUM.

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Гендиректор ООО «Технологии строительства СОФЖИ» Реналь Мязитов утверждает, что и юридические и физические лица проявляют большой интерес к займу, поскольку его условия являются на данный момент одними из самых выгодных. «Подтверждают это и наши партнеры — АКБ «ГАЗБАНК», через которых, в том числе, идет процесс оформления займа», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своем намерении восполнить дефицит бюджета за счет займов у населения самарский губернатор Николая Меркушкин заявил в декабре 2015 года. По его данным, сбережения жителей области на банковских счетах оцениваются в 660 млрд рублей.

По данным Минфина Самарской области, по состоянию на 1 октября 2016 года госдолг региона и составляет 71 млрд 796,5 млн рублей, доходы бюджета — 170 млрд 933,2 млн рублей, расходы — 185 млрд 29,1 млн рублей.

Центробанк России 11 августа зарегистрировал первый выпуск именных бездокументарных облигаций ООО «Технологии строительства СОФЖИ» (СОФЖИ — Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) общей эмиссией 510 млн рублей. Предусмотрен выпуск 8500 бездокументарных облигаций номиналом 60 тыс. рублей. В отличие от традиционных банковских вкладов условия займа предполагают сохранение купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций. Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки.

Партнер облигационного займа — АО АКБ «Газбанк». Ценные бумаги размещены по открытой подписке. Купонный доход по облигации составит 13% годовых. Срок погашения займа — 4-й квартал 2019 года.

Залоговым обеспечением выступает имущество Самарского областного фонда жилья и ипотеки и залогового фонда Самарской области. В перечне имущества, составляющего залоговый фонд, 87 объектов балансовой стоимостью 1,5 млрд рублей.

Открытая продажа ценных бумаг народного облигационного займа стартовала 6 сентября. Первым обладателем облигаций стал инициатор инициатор первого в России Народного займа — губернатор Николай Меркушкин, в качестве примера он первым приобрел три облигации.

Средства от продажи дебютных облигаций планируется инвестировать в комплексную застройку первой очереди квартала «Е» проекта «Пять кварталов» в Самаре. Согласно официальной информации, этот проект направлен на реновацию территории исторического центра Самары в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и Льва Толстого. В его рамках планируется построить 140 тыс. кв. меторв жилья, а также благоустроить территорию.

По словам исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова, первая очередь предполагает строительство более 30 тыс. кв. м площадей, в том числе 15,6 тыс. кв. м жилья. Стройка начнется в 2017 году, а закончиться должна в третьем квартале 2019 года. Реализация проекта в полном объеме оценивается в сумму более чем 25 млрд рублей.

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