Лондон, 1 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум.



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Глава службы контрразведки Великобритании Эндрю Паркер заявил 1 ноября, что в стране произойдут террористические операции, сообщает The Guardian.

По его словам, за последние три года в стране было предотвращено 12 терактов, что вызывает определенную обеспокоенность.

«По моим прогнозам, мы сможем вскрыть и предотвратить большую часть попыток совершить теракт в этой стране», — отметил он. «В стране будут происходить теракты. Уровень угрозы слишком серьезен, поэтому высока их [терактов] вероятность», — добавил он.

На втором месте по уровню угроз находится североирландский терроризм, последнее проявление которого было в марте нынешнего года.

И наконец, Соединенному Королевству угрожают иностранные правительства, в частности Россия, которая вызывает наибольшую обеспокоенность из-за своих попыток добиться внешнеполитических целей с помощью военных средств, пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак. Паркер подчеркнул, что угроза со стороны России реальна, отчасти потому, что она столь разносторонняя.