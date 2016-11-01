Черкесск, 1 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Отцу и сыну Евгамуковым, обвиненным в убийстве депутата парламента Карачаево-Черкесии Мухамеда Кунижева, изменен в сторону увеличения срок наказания. Новые сроки наказания установлены решением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

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Вместо семи лет, которые должен был провести в колонии строгого режима 61-летний Псабида Евгамуков, он проведет в заключении 10 лет. Кроме того, ему назначено ограничение свободы еще на полтора года. Его сын Хомхот Евгамуков отсидит в колонии строгого режима 14 лет с ограничением свободы также на полтора года, вместо назначенных ранее Верховным судом КЧР 12 лет. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщили в республиканском Верховном суде.

Напомним, убийство депутата Кунижева было совершено в июле 2014 года. Во время игры в футбол на футбольном поле в ауле Псыж к депутату подъехали тренер по боксу детско-юношеской спортивной школы Псабида Евгамуков и его сын Хомхот. В ходе ссоры отец, чтобы припугнуть свидетелей, выстрелил из травматического пистолета в землю. Его сын в это время произвел выстрелы из карабина «Сайга 12К» по депутату. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Сами злоумышленники скрылись от правосудия. Их задержали спустя четыре месяца. В качестве одной из версий убийства назывались неприязненные отношения и земельный конфликт.

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