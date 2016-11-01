Барнаул, 1 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. На всех объектах социальной сферы и жилого фонда стабильное теплоснабжение, — сообщает сегодня, 1 ноября, Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. По данным этого ведомства, запас угля для объектов малой теплоэнергетики в регионе составляет более 150 тысяч тонн, что превышает необходимый нормативный уровень. За счет средств краевого бюджета к началу отопительного сезона сформирован резервный запас твердого топлива — 35 тысяч тонн.

Сайт Алтайского края «Алтайгидрострой» возводит современную котельную в Камне-на-Оби

Конкурс на поставку угля выиграла Алтайская топливная компания. На территорию региона она поставила уже 44 тысячи тонн угля из 247 тысяч тонн, необходимых для прохождения социальными учреждениями региона всего осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось о выделении 37 млн рублей из краевого бюджета на приобретение шести современных энергоэффективных модульных котельных и их последующую установку в пяти районах края: Бийском, Волчихинском, Мамонтовском, Третьяковском и Целинном. Еще 45 млн рублей по краевой адресной программе поступило в бюджет Каменского района на строительство модульной котельной мощностью 10 МВт в Камне-на-Оби.

Читайте также: Новая котельная строится в Камне-на-Оби

В Алтайглавстрое полагают, что реализуемые мероприятия позволят улучшить качество теплоснабжения порядка 7 тысяч жителей многоквартирных домов и индивидуальных домовладений и более 30 социальных объектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон — 2016 стартовал 26 сентября. Впервые он начался до окончания пятидневного периода, в течение которого средняя температура наружного воздуха не поднимется выше восьми градусов Цельсия. Вместе с тем проблемы с запуском тепла возникали в Рубцовске.

Читайте также: Энергетики призвали «немного потерпеть» замерзающих без тепла рубцовчан

Справиться с большим износом сетей там призвана «Сибирская генерирующая компания». Теплосети ей переданы в аренду всего несколько месяцев назад, и, несмотря на сжатые сроки, энергетики смогли в оперативном порядке не только чинить коммуникации, но и начать реализовывать план по объединению ТЭЦ в единый контур.

На данный момент на складе Южной тепловой станции уже находится более 33 тысяч тонн угля при нормативе 24 тысячи тонн.