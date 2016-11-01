Надым, Ямало-Ненецкий АО, 1 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. На Ямале работники ООО «Надымгоргаз» получили долги по зарплате. Общая сумма задолженности превышала 11 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Pixabay.com Долги

Надымской городской прокуратурой по обращению гражданина о невыплате заработной платы было установлено, что вопреки требованиям конституции и уголовного кодекса в ООО «Надымгоргаз» образовалась задолженность за период с июля по сентябрь по зарплате перед 58 работниками в сумме 11,2 млн рублей.

Задолженность была погашена в полном объеме, а одному из должностных лиц объявили выговор.

По официальным данным единственным владельцем ООО «Надымгоргаз» является местный депутат и благотворитель Азат Сафин. Основная деятельность организации — санитарно-технические работы. В честь Азата Сафина в Надыме названа мечеть «Азат Сафа», так как он приложил немало усилий для ее строительства.

Отметим, что двумя неделями ранее на Ямале голодали вахтовики треста «Севзапспецстроймонтаж» на Термокарстовом месторождении. Вмешалась окружная прокуратура. На третий день голодовки вахтовикам выплатили долги и даже оплатили за билеты на поезд.

В прокуратуре округа сообщили о возросшем числе обращений с жалобами на задержки зарплаты от работников ямальских предприятий. За календарный год число жалоб возросло с 2,7 до 3,3 тыс.