Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Потребительские цены в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года выросли, в среднем, на 0,4% по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом сообщил Петростат.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Месяцем ранее в городе был зафиксирован месячный рост потребительских цен на 0,2%, а в августе — единственный раз за истекшее время текущего года — отмечалось снижение цен на 0,2%.

В Ленобласти отмечается та же тенденция: индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,6% к сентябрю. До этого два месяца подряд, по данным статистики, цены в 47-м регионе даже снижались: на 0,1% — в августе и сентябре.

В целом за 10 месяцев 2016 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге вырос на 4,6%, такой же показатель зафиксирован и в Ленинградской области.

Как отмечают в Петростате, еще в сентябре 2016 года в Петербурге подорожали сахарный песок (на 5%), яйца (4,5%), куры (2,3%), свинина (1,7%), кофе (1,6%), сыры (1,0%). Из-за роста предложения в связи с урожаем снижались цены на морковь (19,5%), лук (17%), картофель (15,1%), свеклу (13,8%), томаты и яблоки (по 10,8%). При этом огурцы подорожали на 14,3%.

Очевидно, что в октябре, с наступлением холодного сезона и приближением Нового года, тенденция роста потребительских цен, характерная для конца года, окончательно возобладала на рынке.