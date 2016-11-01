Бишкек, 1 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. По факту ложного сообщения о бомбе, якобы заложенной в одном из самолётов в аэропорту Бишкека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

Nios.ru Телефонный звонок

По подозрению в телефонном терроризме задержан мужчина, на момент задержания находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник сейчас находится в следственном изоляторе. Дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анонимный звонок о бомбе милиция получила вечером 31 октября 2016 года. Аноним сообщил, что в международном аэропорту «Манас» заложено взрывное устройство, после чего сотрудников воздушной гавани и пассажиров эвакуировали.

Взрывчатка не найдена. Из-за ложного сообщения о готовящемся террористическом акте были отложены восемь авиарейсов.