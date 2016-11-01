Чжухай, Китай, 1 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на Земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China-2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.

Gz.people.com.cn Ударный беспилотник СН-5

«По нашим данным, CH-5 является одним из самых мощных беспилотных боевых самолетов в мире. CH-5 способен находиться в воздухе до 60 часов и подниматься на высоту до 10 км», — сообщил журналистам сотрудник Академии авиакосмических технологий КНР Ши Вэнь.

Специалист отметил, что в настоящее время уже несколько иностранных государств заинтересовались китайскими беспилотниками. Подробности предстоящих сделок пока не раскрываются, пишет «Жэньминь жибао».

«Главным «соперником» нашего беспилотника является американский MQ-9 Reaper, однако в ходе неоднократных испытаний нами было установлено, что CH-5 превосходит американский аналог по всем характеристикам», — подчеркнул Ши Вэнь.

Еще одним важным преимуществом новейшего CH-5 является его интеграция с системами управления беспилотниками предыдущих поколений — CH-4 и CH-3.

CH-5 может использоваться в качестве системы раннего предупреждения о готовящейся атаке противника. Самолет способен вести радиоэлектронную борьбу, вызывая сбои в работе радаров и средств связи.

Первый полет CH-5 состоялся в августе 2015 г. Беспилотник сделан из композитных материалов, благодаря чему его грузоподъемность увеличена в несколько раз по сравнению с аналогичными аппаратами иностранного производства.

Дальность полета CH-5 составляет 6,5 тыс. км, однако при минимальной загрузке она возрастает до 10 тыс. км. CH-5 несет 16 ракет класса «воздух — земля», суммарная грузоподъемность самолета составляет 1000 кг.

«В настоящее время китайские инженеры работают над беспилотником нового поколения, способным находиться в воздухе до 120 часов и преодолевать расстояния в 20 тыс. км. Технологии, используемые при создании китайских беспилотников, не имеют мировых аналогов», — добавил сотрудник Академии авиакосмических технологий КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посетителям международного авиасалона Airshow China-2016, открывшегося 1 ноября в Чжухае, впервые продемонстрировали возможности китайского истребителя пятого поколения J-20. После того как истребитель J-20 будет официально принят на вооружение, КНР станет второй страной в мире, в арсенале которой находится стелс-истребитель пятого поколения.