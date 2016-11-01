Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум.

Сегодня, 1 ноября, на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде состоится матч четвертого группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На своём поле «Атлетико» примет дебютантов самого престижного европейского клубного футбольного турнира — «Ростов». Как отметил на предматчевой пресс-конференции защитник жёлто-синих Сесар Навас, испанцы хорошо играют во всех линиях, а оборона «Атлетико» является одной из лучших в мире. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщили в пресс-службе донского клуба.

Vk.com/fcrostov Защитник «Ростова» Сесар Навас

«Форварды соперника здорово действуют в центре и на флангах. Нам будет очень сложно. Им очень легко даются голы, так как в атаке хорошие футболисты. Нам нужно сосредоточиться и исключить ошибки. Возможно, будем сохранять счет 0:0. Впереди у нас будет мало шансов, нужно постараться их использовать», — сказал Навас.

По словам защитника, «Ростов» — скромный клуб по подбору игроков. Но борьбы в сегодняшней футбольной баталии это не исключает.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , перед игрой с фаворитами Лиги чемпионов УЕФА основной состав «Ростова» берегли. На матчи РФПЛ выходил резерв жёлто-синих. Тренерский штаб учёл, что «Атлетико» сейчас возглавляет группу D. Болельщики же надеются, что вице-президент донского клуба, тренер Курбан Бердыев всё-таки приготовил сюрпризы лидерам группового этапа. В Испании желто-синих поддержат около 500 футбольных фанатов.