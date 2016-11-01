Париж, 1 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 1 ноября, что больше в Кале не будет незаконных лагерей мигрантов, сообщает Le Voix du Nord.

«Я выражаю свою полную поддержку и солидарность с жителями Кале, которые продержались на протяжении столь долгого времени в особенно острой ситуации. Я уверяю их, что на побережье больше не будет таких поселений. Оно эвакуировано. Будут приняты меры, для того чтобы его обезопасить. Больше никто не сможет там поселиться», — отметил он в интервью изданию.

Глава Французской Республики также подчеркнул успех демонтажа, «операции, которая была проведена гуманно и с соблюдением человеческого достоинства, но при этом эффективно и строго».

«С октября 2015 года из Кале в центры приема было направлено 13 тыс. мигрантов», — добавил он, подчеркнув, что только с 24 по 26 октября было эвакуировано «более 5 тыс. человек».

Затрагивая вопрос несовершеннолетних мигрантов, оставшихся без опеки родителей, глава государства отметил, что они будут направлены в специальные центры на территории Великобритании и Франции.

Напомним, операция по демонтажу незаконного поселения мигрантов в Кале началась 24 октября. В лагере «Джунгли» проживало от шести до восьми тысяч человек.