Барселона, Испания, 1 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу надеется, что Хосеп Гвардиола, главный наставник «Манчестер Сити», однажды вернется к каталонцам, сообщает The Telegraph.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Это нормально, что он отправился в Премьер-Лигу, и я надеюсь, что однажды он вернется к нам. Здесь у нас много людей, которые были в клубе, уходили, а затем возвращались», — отметил Бартомеу.

Глава каталонского клуба добавил, что в настоящее время 45-летний Гвардиола сосредоточен на работе с «Горожанами» и назвал его «невероятным тренером». Стоит отметить, что под руководством Гвардиолы «Барселона» трижды становилась чемпионом Ла Лиги и дважды — Лиги Чемпионов.

Встреча команд «Барселона» и «Манчестер Сити» пройдет в Англии 1 ноября. Ранее в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы одержали верх над британцами, матч завершился со счетом 4:0 в их пользу.