Чебоксары, 1 ноября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии проводится доследственная проверка по факту падения в реку автокрана при выполнении ремонтных работ на территории Чебоксарской ГЭС. В результате машинист автокрана скончался на месте происшествия от полученной травмы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

ЧП произошло вечером 27 октября 2016 года в Новочебоксарске на территории Чебоксарской ГЭС во время проведения подрядной организацией ремонта на коммуникационном мосту водосливной плотины. Автокран на базе автомобиля КамАЗ упал с моста в Волгу с 13-метровой высоты. В результате 63-летний машинист автокрана скончался на месте происшествия. По предварительным данным следственного управления, причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

По данному факту проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки, автокран находился на расстоянии нескольких метров от края моста. «Во время подъема профильных труб стрела автокрана ушла в сторону, оказавшись над водой, и в результате возникшего противовеса машина опрокинулась и упала в Волгу. В настоящее время предпринимаются меры по подъему автокрана из воды», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проверяется информация о том, что автокран был использован подрядчиком в нарушение наряда-допуска, выданного оперативной сменой ГЭС, а также версия о неправильной эксплуатации автокрана. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства об охране труда и техники безопасности в организации-подрядчике, также будут приняты меры по установлению причин и условий, в результате которых произошло ЧП. К проверке привлечены специалисты Ростехнадзора и региональной Госинспекции труда. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным Минтруда Чувашии, за 8 месяцев 2016 года травмы на производстве получили 118 работников, из них 13 погибли, ещё столько же 13 получили тяжелые травмы (за аналогичный период 2015 года травмы на производстве получили 159 человек, из них 17 погибли). Зарегистрирован один групповой несчастный случай, где один человек погиб. Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается в обрабатывающих производствах, транспорте и связи. Преобладают случаи с травмами, полученными в результате падения с высоты: 48 случаев (40,7%от общего количества).