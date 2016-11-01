Москва, 1 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Идея введения обязательного голосования на выборах в России не нашла поддержи населения: против нее высказались 63% граждан. Противники идеи апеллируют прежде всего к праву каждого решать: отдать свой голос за ту или иную партию или кандидата или нет (об этом сказали 64%). Также отмечается, что иногда существует ряд объективных причин, не позволяющих принять участие в голосовании (14%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Все на выборы! Советский плакат

Поддержали предложение 34% российских граждан. В свою очередь, в качестве аргументов сторонники предложения приводят доводы о том, что участие в выборах — это гражданский долг, и люди должны отвечать за будущее страны (51%), а кроме того, данная мера поможет исключить возможность фальсификаций (16%), повысит объективность и прозрачность выборов (14%).

Идею скорее готовы были бы поддерживать женщины (среди них «за» 40%), люди 60 лет и старше («за» 39%), жители сел («за» 40%), сторонники КПРФ («за» 40%), тогда как мужчины («против» 69%), люди среднего возраста (среди 25−44-летних «против» 68%) москвичи и петербуржцы («против» 72%), напротив, чаще склонны высказывать неодобрение.

Опрос проведен 1−2 октября 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.