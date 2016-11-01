Москва, 1 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Неизвестные украли с производственной базы киностудии им. М. Горького (Москва) оборудование и киноплёнку на сумму 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Diletant.media Киностудия им. Горького

Похищение произошло вечером накануне, 31 октября. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В самой Киностудии Горького добавили: «На нашей производственной базе находится более 100 компаний, это арендаторы, которые осуществляют профильную деятельность… У одного из арендаторов произошла какая-то кража, и на данный момент идет разбирательство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября на западе Москвы грабители похитили около 1,3 млн рублей: они завладели инкассаторской сумкой, в которой находились денежные средства, и скрылись.