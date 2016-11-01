Москва, 1 ноября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Москве интервалы движения коммерческих автобусов начали отслеживать онлайн. На официальном портале мэрии столицы сообщается, что контроль осуществляется через диспетчерские центры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

«Систему решили тестировать именно в преддверии зимы, чтобы пассажирам не приходилось долго стоять на остановках в ожидании транспорта», — уточняется на портале.

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Так, тестирование системы проводится уже на половине частных автобусов. Как сообщил руководитель Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян, диспетчеры обязаны передавать водителям сообщения о необходимости снизить или увеличить скорость.

Напомним, в Москве с августа 2015 года те автобусы, которые не работают по госконтракту с городом, признаны нелегальными. Власти Москвы осуществляют контроль за работой частных перевозчиков.