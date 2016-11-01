Вашингтон, 1 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. После выборов президента США нынешний глава государства Барак Обама лишится своего аккаунта в Twitter, с которого удалят все его записи, сообщает пресс-служба Белого дома.

Whitehouse.gov Барак Обама

Сообщения, опубликованные от имени Обамы, переместят на другой аккаунт. Право распоряжаться официальной страницей в Twitter получит новый президент США.

При этом аккаунт сохранит более 11 млн подписчиков. Аналогичная процедура ожидает странички Обамы в социальных сетях Facebook и Instagram.