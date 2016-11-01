Чебоксары, 1 ноября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Чувашии стали реже жаловаться санитарным инспекторам. В этом году в январе-сентябре в управление Роспотребнадзора по республике поступило 3178 обращений граждан и юридических лиц (в 2015 году — 3246). Из них 56% касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 44% — защиты прав потребителей. 2453 обращения поступило от жителей Чебоксар (77,2% от всех полученных обращений), сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

ИА REGNUM

В этом году наибольшее число жалоб было получено в связи со зловонием в Чебоксарах. Поступило более 100 звонков и обращений по поводу неприятного запаха в зоне влияния прицефабрики ООО «Агрохолдинг «Юрма», расположенной в Чебоксарском районе. В ходе внеплановой проверки, проведённой в августе-сентябре, были отобраны пробы атмосферного воздуха, почвы, воды из пруда, воздуха рабочей зоны на территории пометохранилища.

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«В пробах атмосферного воздуха на западной окраине деревни Асакасы Чебоксарского района (около пруда) в зоне влияния пометохранилища установлено превышение содержания аммиака до трёх ПДК. По окончании проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении общества, выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства», — говорят в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора также отмечают, что в ведомство поступает «немало поступает жалоб на действия страховых компаний по отказу заключить договор ОСАГО». Данные жалобы перенаправляются в Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России в Поволжье по фактам нарушения ст.15.34.1 КоАП РФ (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора).

Отметим, что ранее жалобами по поводу навязывания добровольных видов страхования при обращении граждан с целью приобретения полиса ОСАГО было завалено Чувашское УФАС, которое возбудило ряд дел в отношении филиала «Росгосстраха» и назначило многомиллионный штраф. «Жалобы на «Росгосстрах» поступают и сегодня, но их ничтожно мало по сравнению с 2014—2015 годами. Все заявления направляются по подведомственности, так как Чувашское УФАС со вступлением «четвертого антимонопольного пакета» не имеет полномочий по рассмотрению жалоб отдельных физических лиц.», — пояснял ранее в интервью глава антимонопольной службы республики Вячеслав Борисов.

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В управлении Роспотребнадзора также отмечают, что часто граждане жалуются на действия управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Большая часть жалоб перенаправляется для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Чувашии. Жалобы на температуру горячей воды, повышенный шум и иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства рассматриваются должностными лицами управления с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии. Кроме того, граждане жалуются на свалки во дворах, на продажу продуктов питания с истекшим сроком годности и некачественных товаров, на ущемление банками и иными юридическими лицами прав потребителей и прочее.