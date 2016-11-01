Москва, 1 ноября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Американские ученые совместно со специалистами Роскосмоса могут принять участие в разработке полета новой автоматической станции на Венеру. Совместная российско-американская рабочая группа уже предложила несколько сценариев проекта, сообщают 1 ноября «Известия» со ссылкой на директора Института космических исследований РАН и главу Совета РАН по космосу Льва Зеленого.

Venera-d.cosmos.ru Карта Венеры

Сообщается, что возможное сотрудничество по проекту «Венера Д» обсуждается с NASA около двух лет. В октябре текущего года совместная рабочая группа предоставила для обсуждения несколько различных сценариев проекта.

Особый интерес NASA к разрабатываемому российскими специалистами проекту полета на Венеру подтвердила в ходе недавнего визита в Москву заместитель директора американского космического ведомства Дэйва Ньюман. Однако в NASA подчёркивают, что на данном этапе идет обсуждение совместного проекта и никаких договоренностей пока достигнуто не было.

«Венера в последние годы оказалась немножко в тени проектов по изучению Марса и Луны, — сообщил Лев Зеленый. — Но у этой планеты есть свои неразгаданные секреты, которые интересуют ученых». Ученый напомнил, что первая посадка на поверхность Венеры была выполнена аппаратом Советского Союза, однако из-за агрессивной внешней среды планеты, космический аппарат просуществовал не более нескольких минут. Целью нового проекта является разработка такой спускаемой станции, сроки жизни на планете которой находились бы в диапазоне от нескольких часов до суток.

Последним объектом, запущенным с поверхности Земли к Венере более 30 лет назад, была произведенная в СССР «Вега-2». Спускаемый аппарат именно этой космической станции станет прототипом для нового спутника миссии «Венера-Д».

Напомним, вторая планета Солнечной системы вращается на расстоянии 108 млн км от центра Солнечной системы, что на 30% меньше длины земной орбиты. Близость к Солнцу и наличие плотной атмосферы из углекислого газа и азота (ее плотность самая высокая среди «каменных» планет земной группы) стали причиной очень высоких температур на ее поверхности — около 467 градусов Цельсия. Парниковый эффект атмосферы настолько велик, что разница температур на полюсах и экваторе составляет один-два градуса. Примерно столько же составляет и суточный перепад температур. Выравниванию температур способствуют и мощные венерианские ветра: у верхней границы облаков скорость ветра достигает 120−140 м/с. Кроме того, плотность атмосферы на Венере всего в 15 раз меньше плотности воды, из-за чего давление на ее поверхности составляет около 93 атмосфер.