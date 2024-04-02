Москва, 1 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Россия готова взаимодействовать с Соединенными Штатами на основе равноправия и взаимоуважения. Однако сегодня США ставят «угрозы» со стороны России рядом с террористами и лихорадкой Эбола, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает радиостанция «Говорит Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

«Нас не может не удивлять то, какими критериями мыслит Вашингтон, ставя Россию в один ряд с ИГИЛ (запрещена в РФ) и лихорадкой Эбола в своей Стратегии национальной безопасности», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что вопросы есть и к способу защиты от так называемой российской угрозы — размещению элементов системы ПРО у рубежей России. Патрушев выразил готовность Москвы сотрудничать с Вашингтоном, однако основой для этого должно служить равноправие и взаимное уважение интересов обеих сторон.